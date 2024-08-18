Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a destek: 'Bu saldırı hepimize yapılmıştır'
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Göztepe - Fenerbahçe maçında saldırıya uğrayan Ali Koç hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerine Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım."
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