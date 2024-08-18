Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a destek: 'Bu saldırı hepimize yapılmıştır'

Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:44

Güncelleme: 18.08.2024 - 18:44

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerine Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım."