Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a destek: 'Bu saldırı hepimize yapılmıştır'

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Göztepe - Fenerbahçe maçında saldırıya uğrayan Ali Koç hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:44
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a destek: 'Bu saldırı hepimize yapılmıştır'
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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerine Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım."


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