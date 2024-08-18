Göztepe'den Ali Koç'a tepki: 'Asla kabul edilemez'

Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 16:28
Göztepe'den Ali Koç'a tepki: 'Asla kabul edilemez'
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Göztepe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de dün oynadıkları Fenerbahçe maçında akredite kişilerin girebileceği alanlara izinsiz giriş yapılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Gürsel Aksel Stadı'nda oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasında kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarına rağmen yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara taraftarları kışkırtıcı şekilde izinsiz giriş yapıldığı ve bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."


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