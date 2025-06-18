River Plate 3 puanı üç golle aldı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red Diamonds karşıya geldi. Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi River Plate 3-1 kazandı.

River Plate'nin gollerini 12. dakikada Facundo Colidio, 48. dakikada Sebastian Driussi ve 73. dakikada Maximiliano Meza kaydetti. Urawa Red'in tek golünü ise 58. dakikada penaltıdan Yusuke Matsuo attı.

Bu sonuçla birlikte River Plate turnuvaya 3 puanla başladı, Urawa Red ise puanla tanışamadı.

River Plate, 22 Haziran'da Monterrey ile karşılaşacak. Urawa Red ise 21 Haziran'da Inter ile mücadele edecek.



