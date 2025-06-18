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Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!

18.06.2025 09:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında milli oyuncu Arda Güler hakkında konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaşacağı Al Hilal maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ARDA BU SEZON DAHA FAZLA OYNAYACAK"

Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol teknik direktör, "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran günü saat 22:00'de Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.

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