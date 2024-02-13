Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı
Romanya'da düzenlenen şampiyonada Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilonun finalinde bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'la karşılaştı.
Göz Atın
Rakibine tuşla yenilen Rıza Kayaalp, organizasyonda gümüş madalya kazandı. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, böylelikle Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu.
Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.
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