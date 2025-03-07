Rıza Kayaalp'ten 4 yıl men cezasına itiraz!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Kayaalp, karara itiraz edeceğini söyledi.

Rıza Kayaalp'ten 4 yıl men cezasına itiraz!
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:24

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, karara itiraz edileceğini söyledi.

"Trimetazidine" isimli yasaklı maddenin 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde tespit edildiği için 4 yıl men cezasına çarptırılan Rıza Kayaalp, karara itiraz edeceklerini belirterek "Bir maçım vardı. Olimpiyat sonrası güreşi bırakacaktım. Ben, mücadeleme devam ediyorum. Sonuçta güreşi bırakmış bir adamım. Karara itiraz edeceğiz. Olimpiyattan iki buçuk ay önceki kampta kulağım çınladığı için bir ilaç kullandım. Ceza da bundan dolayı verildi. İlacın da bir faydası yok. Güç veren bir ilaç değil. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına itiraz edeceğiz. Kalben rahatım ama beynim olayı sindiremiyor. Bir kulak ilacı yüzünden böylesine kariyerli bir sporcunun spor hayatı engellenemez" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Rıza Kayaalp #ceza #itiraz

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