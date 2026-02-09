Rize deplasmanında Barış, Yunus ve Osimhen’le 3 puanı aldı: Aslan güle oynaya

Cim-Bom’un yeni transferi Lang ilk 11’de oynarken Barış’ın ve Osimhen’in gollerinde asist yaptı. Yunus ligde ilk kez kafa golü kaydetti. Barış Alper, 8 asistle bu alanda ligin zirvesinde.

G.Saray’da Okan Buruk, yeni transferler Can Armando, Nhaga ve Boey’i kadroya aldı. Boey 75’te oyuna girdi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Okan Buruk, “Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mtulu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız” dedi.

KIRMIZI KART İSYANI

Osimhen 45+2. dakikada kaleci Fofana’ya müdahalesinde sarı kart gördü. Ardından Osimhen, hakem Ozan Ergün’ün koluna dokununca Rize ikinci sarıdan kırmızı bekledi. Hakem Ergün bu yönde karar vermedi.

ÜÇ TOP DİREĞE TAKILDI

G.Saray’ın Rize karşısında Sara, Lang ve Icardi ile 3 şutunda top direkten döndü. Aslan ligde 14 kezle topları en çok direğe takılan takım. Osimhen ligde üst üste 5. maçında da gol attı. Rize’nin 1-0 gerideyken 60. dakikada Sowe ile bulduğu gol VAR’dan ofsayt nedeniyle sayılmadı.