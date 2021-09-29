Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Rizespor, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Sezona kötü başlayarak ilk 7 haftada hanesine yalnızca 1 puan yazdırabilen Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’den aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından Çaykur Didi Stadı’nda 3 Ekim Pazar günü saat 19.00’da oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün de sürdürdü.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan yeşil-mavili ekip, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise çift kale maç yapan Karadeniz ekibi antrenmanı sonlandırdı.
Öte yandan Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Fernando Boldrin, Cemali Sertel ve Lebogang Phiri takımla beraber antrenmana çıktı. Kendisini iyi hissetmeyen Alper Potuk, Nathan Monzango ve sakatlığı bulunan Fabricio Baiano ise çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdürdü.
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