Rizesporlu Giannis Papanikolaou, sezonu kapattı!

Çaykur Rizespor forması giyen Giannis Papanikolaou, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak.

Rizesporlu Giannis Papanikolaou, sezonu kapattı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:17

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Papanikolaou'nun ameliyat edileceği açıklandı.

Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Papanikolaou'nun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Sağ omuzunda eklem zorlanması tanısı konulan oyuncunun 8 Mart Cumartesi günü ameliyat edilmesine karar verildiğini anlatan Türüt, oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün 8-12 haftayı bulabileceğini kaydetti.


Etiketler: #çaykur rizespor #sakatlık #Giannis Papanikolaou
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler