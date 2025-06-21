Robert Lewandowski için Arabistan sesleri yükseliyor!

Barcelona formasıyla son senesine giren Robert Lewandowski için Suudi Arabistan sesleri yükseliyor.

Tüm bu transfer söylentilerine rağmen deneyimli golcü, Katalonya'da kalma arzusunu sürdürüyor. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, "Bu seviyede en az bir yıl daha kendimi oynarken görüyorum." dedi.

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiyah gazetesi ise Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026'da sona erdiğinde, Suudi Ligi'ne transfer olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz sezon 52 maçta forma giyen dünya yıldızı golcü, 42 gol, 3 asist kaydetti.