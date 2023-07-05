Roberto Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında? Roberto Firmino hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:18

Liverpool'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Roberto Firmino, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldu.

Bir süredir hangi kulübe gideceği merak konusu olan Roberto Firmino tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı. Firmino, Al Ahli'yle 3 yıllık sözleşme imzalayarak yeni rotasını resmen duyurdu.

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu gündemi meşgul eden Firmino'nun alacağı ücret netlik kazanmasa da yıllık 20 milyon euro garanti para kazanacağı öne sürüldü.

ROBERTO FİRMİNO KİMDİR?

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira kısaca Roberto Firmino, 2 Ekim 1991 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Firmino kariyerine 2008 yılında Brezilya'nın amatör liglerinde mücadele eden CR Brasil'de başladı. 2010 yılında Tombense FC'te transfer oldu ve burdada forma şansı bulamayınca aynı yıl içinde Figueirense'ye transfer oldu. Burada 38 maçta forma giydi 6 gol attı ve olumlu performasıyla adını duyurmaya başladı. Firmino 2010-11 sezonunun devre arasında Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'e transfer oldu. İlk Bundesliga maçına Mainz 05'e kendi evlerinde 2-1 kaybettikleri maçta çıktı. 2015-2016 sezonu öncesi 30 milyon € karşılığında Liverpool FC takımına transfer oldu.

Firmino, Liverpool'da 362 maçta forma giyerek 111 gol ve 79 gollük asistle kalitesini ortaya koydu.

ROBERTO FİRMİNO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2004-2008 Clube de Regatas

2008-2009 Figueirense

2009-2010 Figueirense

2011-2015 1899 Hoffenheim

2015- Liverpool



