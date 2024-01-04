Roberto Firmino, Premier Lig'e dönüyor!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 23:32

Güncelleme: 04.01.2024 - 23:32

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılmak isteyen Roberto Firmino, Premier Lig'e dönebilir.

Talksport'ta yer alan habere göre; başta Fulham olmak üzere birçok İngiliz ekibinin Brezilyalı golcüyle ilgilendiği belirtildi.

Haberde Al Hilal'e gönderdiği Mitrovic'in yerini dolduramayan Fulham'ın bu transferde istekli olduğu yazıldı.

Premier Lig devi Liverpool'da 8 sezon forma giyen Firmino'nun Arabistan'da mutsuz olduğu ve kesin olarak Ada'ya dönme kararı aldığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

Al Ahli ile 17 maça çıkan golcü oyuncu 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.