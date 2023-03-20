Roberto Mancini'den İtalya Milli Takımı'na çağrılmayan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklama
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo'nun neden kadroya alınmadığını açıkladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini, Lazio'da forma giyen Mattia Zaccagni ve Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun neden kadroda yer almadığı konusunda açıklama yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun kadroda yer almamasıyla ilgili olarak, "Zaniolo mu? Daha yeni iyileştiği ve henüz tam kapasitesinde olmadığı için çağrılmadı" diye konuştu.
Roberto Mancini
İTALYA MİLLİ TAKIM KADROSU
Teknik Direktör Roberto Mancini'nin açıkladığı İtalya Milli Takım kadrosu şöyle;
KALECİLER: Donnarumma, Falcone, Meret, Provedel.
SAVUNMA: Acerbi, Bonucci, Buongiorno, Darmian, Di Lorenzo, DiMarco, Romagnoli, Scalvini, Spinazzola, Toloi.
ORTA SAHA: Brella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Tonali, Verratti.
HÜCUM: Berardi, Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Politano, Retegui, Scamacca.
C Grubu'nda yer alan İtalya, ilk maçını 23 Mart günü deplasmanda İngiltere'ye karşı oynayacak. Gök Mavililer'in ikinci maçı ise Malta ile olacak.
İtalya, 26 Mart günü sahasında Malta'yı konuk edecek.
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