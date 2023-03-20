Trabzonspor'un efsanesi Hami Mandıralı'dan Arda Güler'e büyük övgü
Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Mandıralı "Bana göre şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Bu yetenek daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı, gündeme dair görüşlerini basın mensuplarına aktardı.
Mandıralı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaptığı açıklamada, kendi dönemleriyle kıyaslandığında günümüzde yetenekli futbolcuların nadiren çıktığını söyledi.
Hami Mandıralı
Tanju Çolak ve kendi jenerasyonlarında daha yetenekli oyuncuların bulunduğunu savunan Mandıralı, "Şu an benim için en büyük oyuncu olacak aday Arda Güler. Müthiş oyuncu. Onu izlerken keyif alıyorum" diye konuştu.
Mandıralı, genç futbolcuyla telefon üzerinden zaman zaman görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını belirterek, "İnşallah böyle devam eder. Yüreği ve kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üstüne koyarak gider. Oynayarak daha güçlü olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Arda Güler
"ÇOK BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAYACAK"
Arda'nın maç süresi alması gerektiğine işaret eden Hami Mandıralı, genç sporcunun süre almadığı takdirde güçlenemeyeceğini vurguladı.
Mandıralı, Arda'nın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği Sevilla maçındaki performansına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bakıyorsun yaptığı şeylere, bunlar yapacaklarının garantisi. Ben çok keyif aldım Arda'dan. Bana göre şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Annesinden, babasından Allah razı olsun böyle evlat yetiştirdikleri için. Bu yetenek daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak. Belki de Avrupa'da oynayacak. Çok büyük takımlarda oynayacak ender yeteneklerden biri. Onu öpüyorum. Arda bu yolda devam et ve çok çalış. Aslan kardeşim."
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