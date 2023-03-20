Trabzonspor'da Orhan Ak iddiası

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:08

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:08

Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini kimin yürüteceği merakla bekleniyor.

Adana Demirspor karşılaşmasında bordo-mavililerin başında çıkan ve 4-1'lik galibiyete imza atan Orhan Ak'ın bugünden itibaren takımı yöneteceği öğrenildi.

Orhan Ak

Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın ilk etapta, tek aday olan Ertuğrul Doğan'ın başkanlık görevine geleceği güne kadar çalışmayı sürdüreceği, sezon sonuna kadar Trabzonspor'un onunla yola devam edebileceği ileri sürüldü. Milliyet'in haberine göre bu durum, Doğan ve ekibinin göreve başlamasıyla netlik kazanacak.

Ertuğrul Doğan

ERTUĞRUL DOĞAN LİSTESİNİ BELİRLİYOR

Öte yandan başkan adaylığı için resmen başvurusunu yapan Ertuğrul Doğan'ın, yönetimi konusunda hala çalıştığı vurgulandı. Birlikte görev yapacağı 7 arkadaşını ilk etapta açıklayan Doğan'ın, 23 Mart Perşembe gününe kadar 22 kişilik listesini Divan Kurulu'na teslim edeceği ifade edildi.