Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Rocco Reitz ismi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, Rocco Reitz kimdir? Rocco Reitz kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Rocco Reitz'i mi transfer edecek?
ROCCO REITZ KİMDİR?
Rocco Reitz, 29 Mayıs 2002'de dünyaya geldi. Bundesliga kulübü Borussia Mönchengladbach'ta defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Alman profesyonel futbolcudur.
ROCCO REITZ'İN HAYATI VE KARİYERİ
Reitz, profesyonel kariyerine 24 Ekim 2020'de Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach formasıyla, 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan deplasman maçı Mainz 05'e karşı ilk 11'de başlayarak başladı. Ağustos 2021'de, 2021-22 sezonu için Belçika ekibi Sint-Truiden'e kiralık olarak katıldı. Reitz, Almanya'yı genç milli takım seviyesinde temsil etti.