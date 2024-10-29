Rodri kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Yılın en iyi oyuncusu Rodri nereli?
Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirildi. Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünü bu yıl Rodri kazandı. Peki, Rodri kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Yılın en iyi oyuncusu Rodri nereli?
Fransa’da spor dergisi France Football tarafından düzenlenen ve Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödülü, Manchester City ile İspanya milli takımının orta saha oyuncusu olan Rodri’ye verildi. Peki, Rodri kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Yılın en iyi oyuncusu Rodri nereli?
RODRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Rodrigo Hernández Cascante 22 Haziran 1996'da doğdu. Orta saha mevkiinde oynayan İspanyol millî futbolcudur. Şu anda Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giymektedir.
Rodri, Manchester City'nin geçen sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Bu performansla toplamda 24 gole doğrudan etki eden Rodri, kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı.
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