Rodrigo Bentancur'dan Tottenham'a kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur'un sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Uruguaylı futbolcusu Rodrigo Bentancur, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Leicester City'ye 4-1 kaybedilen lig maçında sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Rodrigo Bentancur
JUVENTUS'TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Uruguay Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Rodrigo Bentancur'un sezonu kapattığı ve ameliyat edileceği vurgulandı.
Geçen yıl ocak ayında Juventus'tan transfer edilen Bentancur, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada 6 gole imza attı.
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