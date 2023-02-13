Rodrigo Bentancur'dan Tottenham'a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur'un sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:47
Rodrigo Bentancur'dan Tottenham'a kötü haber
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Uruguaylı futbolcusu Rodrigo Bentancur, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Leicester City'ye 4-1 kaybedilen lig maçında sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Rodrigo Bentancur

JUVENTUS'TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Uruguay Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Rodrigo Bentancur'un sezonu kapattığı ve ameliyat edileceği vurgulandı.

Geçen yıl ocak ayında Juventus'tan transfer edilen Bentancur, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada 6 gole imza attı.


Rodrigo Bentancur tottenham İngiltere Premier Lig

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