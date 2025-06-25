Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Cimbom, Rodrigo De Paul'ü transfer etmek istiyor. Peki, Rodrigo De Paul kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Rodrigo De Paul kaç yaşında, nereli? Rodrigo De Paul hangi takımlarda oynadı?





RODRIGO DE PAUL KİMDİR?

Rodrigo Javier De Paul, 24 Mayıs 1994 doğumlu Arjantinli profesyonel futbolcudur. Sarandí, Buenos Aires, Arjantin doğumludur ve 31 yaşındadır.

RODRIGO DE PAUL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rodrigo De Paul'un kariyeri şu takımlarda şekillenmiştir: