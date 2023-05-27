Rodrygo yıldızlaştı, Real Madrid deplasmanda kazandı
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'da 37.hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan stadındaki karşılamadan, Rodrygo'nun 29. ve 69. dakikalarda attığı iki golle Real Madrid galip ayrıldı. Sevilla'nın tek golünü ise 3. dakikada Rafa Mir kaydetti. Ev sahibi ekipte 83. dakikada Marcus Acuna kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Real Madrid 77 puanla 2.sıradaki yerini korurken Sevilla, 49 puan ile 10.sırada yer aldı.
Real Madrid önümüzdeki hafta sahasında Athletic Bilbao ile Sevilla ise deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Seçim sizin...
- Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu!
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Bu seçim... Seninle onun arasındadır!
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Galatasaraylı yıldıza rekor teklif!