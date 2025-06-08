Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Peki, Roland Garros finali ne zaman? Roland Garros finali saat kaçta?
ROLAND GARROS FİNALİ NE ZAMAN?
Sinner-Alcaraz finali, 8 Haziran Pazar günü Paris’te yerel saatle 15.00’ten önce başlamayacak. Coupe des Mousquetaires için oynanacak final maçı Court Philippe-Chatrier kortunda yapılacak. Bu maç Eurosport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.