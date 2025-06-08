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Roland Garros finali ne zaman? Roland Garros finali saat kaçta?

Roland Garros finali ne zaman? Roland Garros finali saat kaçta?

8.06.2025 11:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Roland Garros finali ne zaman? Roland Garros finali saat kaçta?

Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz, Pazar günü Roland Garros finalinde dev bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Bu, ikilinin dikkat çekici Lexus ATP Head2Head rekabetinde ilk kez bir şampiyonluk maçına sahne olacak. Peki, Roland Garros finali ne zaman? Roland Garros finali saat kaçta?

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Peki, Roland Garros finali ne zaman? Roland Garros finali saat kaçta?

ROLAND GARROS FİNALİ NE ZAMAN?

Sinner-Alcaraz finali, 8 Haziran Pazar günü Paris’te yerel saatle 15.00’ten önce başlamayacak. Coupe des Mousquetaires için oynanacak final maçı Court Philippe-Chatrier kortunda yapılacak. Bu maç Eurosport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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