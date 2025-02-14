Roland Sallai: "AZ Alkmaar hak etti"
Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olduğu maçta Sarı-Kırmızılılar'ın tek golünü atan Roland Sallai, maçın ardından açıklama yaptı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın tek golünü kaydeden Roland Sallai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"AZ ALKMAAR HAK ETTİ"
AZ Alkmaar'ın maçı hak ettiğini söyleyen Sallai, "Katılmaktan mutluyum ama kötü oynadık. Golümden dolayı mutluluk yaşayamadım. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. İkinci maça daha iyi hazırlanacağız ama öncesinde lig maçımız var. Ona odaklanmalıyız. Buradan çıkaracağımız çok ders var. Alkmaar hak etti bunu, kabul etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #uefa avrupa ligi #AZ Alkmaar
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