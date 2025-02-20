Roland Sallai: "Çok daha riskli oynamalıydık"

Yayınlanma: 20.02.2025 - 23:06

Güncelleme: 20.02.2025 - 23:06

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 2-2 biten AZ Alkmaar maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nden elenmelerine değindi.

İlk maçtan daha iyi oynadıklarını söyleyen Sallai, "Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Sallai, "Futbol bu, devam etmemiz gerekli. Pazartesi çok önemli bir maç var, oynayacağımız en önemli maç..." sözlerini sarf etti.