Roland Sallai'den transfer sorusuna yanıt: 'İlgilenen kulüpler olduğunu duydum ama...'

19.05.2026 10:35:00
Roland Sallai, Galatasaray'da daha fazla kupa kazanmak istediğini söyledi. Kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu belirten Sallai, hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ikinci şampiyonluğunu kazanan Roland Sallai, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve geleceği hakkında konuştu.

"ONUNLA ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ŞANS"

Macar futbolcu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda Okan Buruk'la çalıştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Gelmeden önce telefonda konuştuğumuzda her zaman bana yardım edeceğini söyledi. Onun için harika şeyler sıralayabilirim. Teknik ve taktik her hocada var ama Okan hocayı ayıran en önemli şey iyi bir insan olması. Bu beni mutlu ediyor. Onunla çalışmak büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

SALLAI'DEN TRANSFER YANITI

Sallai, hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi. Deneyimli futbolcu "Adın önemli kulüplerle anılıyor. Düşüncen nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Ama burada daha çok kazanacağım kupalar var.”

SALLA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'a 2024 yılında Freiburg'dan transfer olan Roland Sallai, sarı-kırmızılı takımda 80 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asist kaydetti. Sallai, Galatasary'da Süper Lig (2) ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. 

