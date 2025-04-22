Roland Sallai: 'Kanat oynadım, 2 gol attım'
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, 2 gol attığı Konyaspor maçı sonrası konuştu. Sallai, 'Kanat oynadım, 2 gol attım' dedi.
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai,, Tümosan Konyaspor'u 5-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.
Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.
Macar oyuncu, "Lig maçı var şimdi. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Eve gideceğiz ve dinlenmemiz gerekiyor. Odak noktamız lig maçı olacak. En önemli maç, önümüzdeki maç. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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