Roma Açık şampiyonu Elena Rybakina kimdir, kaç yaşında? Elena Rybakina nereli?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:35

Güncelleme: 21.05.2023 - 09:35

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı. Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinin çekişmeli geçen ilk setini Rybakina, 6-4 aldı. Mücadelenin ikinci setinde, Rybakina 1-0 öndeyken Ukraynalı Kalinina sakatlanarak maça devam edemeyeceğini belirtti ve müsabakadan çekildi. Böylece Rybakina, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta şampiyon oldu. Elena Rybakina'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ELENA RYBAKİNA KİMDİR?



Elena Rybakina, 17 Haziran 1999'ta Rusya'nın Moskova şehrinde doğdu. Kazakistanlı profesyonel tenis oyuncusu, Wimbledon'da son şampiyon ve büyük bir şampiyonluk kazanan ilk Kazakistanlı oyuncudur.[1] Rıbakina aynı zamanda Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından kariyerinin en yüksek sıralaması olan 10 numaraya ulaşarak dünyada ilk 10'a giren ilk Kazakistanlı oyuncu olup şu anda tek kadınlarda en üst sıradaki Kazakistanlı oyuncudur. Wimbledon zaferinin yanı sıra Rıbakina, WTA Tour'da üçü WTA 500 seviyesinde olmak üzere sekiz finale daha ulaştı ve iki şampiyonluk kazandı.



Rybakina, WTA Tour'a adım atmadan önce başarılı bir genç kariyeri geçirdi ve kariyerinin en yüksek sıralaması olan 3 numaraya ulaştı. İki genç Grand Slam turnuvasında yarı finale yükseldi ve 2017'de Trofeo Bonfiglio'da Grade-A şampiyonluğu kazandı. Rıbakina Haziran 2018'de Rusya'dan Kazakistan'a federasyon değiştirdi ve bir ay önce ilk kez ilk 200'e girmişti. Geçiş yapmadan önce, genç bir sporcu olarak bireysel bir koçu yoktu ve 2019'un başlarına kadar gezici bir koç tutmadı. WTA Tour'daki istikrarlı başarısı, Bükreş Açık'taki ilk WTA şampiyonluğu ve ilk 100'e girmesiyle 2019'un ortalarında başladı. Rıbakina 2020 sezonunda bir atılım yaptı ve dördü yılın ilk beş etkinliğinde olmak üzere beş finale ulaştı.



