Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 14:38

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 14:45

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'in yeni teknik direktörü Roy Hodgson oldu. Patrick Vieira ile yollarını ayıran Palace, Hodgson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Peki, Crystal Palace yeni teknik direktörü Roy Hodgson kimdir? Roy Hodgson hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Roy Hodgson hakkında merak edilenler...

ROY HODGSON KİMDİR?

Roy Hodgson 9 Ağustos 1947 İngiltere'nin Croydon şehrinde dünyaya geldi. Hodgson, sekiz ülkede on altı farklı takımın başında yer aldı. 1976’da başlayan teknik direktörlük kariyerinde birçok başarısı bulunan Hodgson, üst üste 5 yıl Malmö’yü İsveç şampiyonu yaptıktan sonra 1992 yılında İsviçre'nin başına geçmiş ve 1994 FIFA Dünya Kupası ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma başarısı göstermişti.

İsveç’in Halmstads ve Danimarka temsilcisi Kopenhag’da da lig şampiyonluğu sevinci yaşayan, Inter’e UEFA Kupası’nı kazandıran tecrübeli teknik adam, 2006 yılında ise Finlandiya millî takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Finlandiya millî takımı, Euro 2008 elemelerinde 24 puan almasına rağmen tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde edememiş ve ardından Hodgson beklenmedik istifasıyla Finlandiya Futbol Federasyonu’nu şoka uğratmıştı.

İngiliz teknik adam, Birleşik Arap Emirlikleri takımının yanı sıra Udinese ve Blackburn Rovers’ın teknik patronluğuna da yapmıştı.

Geride kalan sezonda Fulham’ı tarihinde ilk kez Avrupa arenasında finale taşıyan Roy Hodgson İngiltere’de yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

Çok iddialı bir kadrosu olmamasına rağmen tarihi bir başarı elde eden Fulham, UEFA Avrupa Ligi’nde finale gelene kadar 18 maç yaparken, Juventus, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg ve Hamburg gibi takımları geride bırakmıştı.

2007 Aralık’ta Londra temsilcisinin başına geçen 62 yaşındaki teknik adam, son 5 haftada 12 puan toplayarak sezonun son gününde takımını ligde bırakmayı başarmıştı.

2008-2009 sezonunda ise Premier League’i 7. sırada tamamlayarak kulüp tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Fulham, bu sezon ise düşme korkusunu hiç yaşamadan puan tablosunda 12. sıradaki yerini almıştı.

Daha sonra Liverpool'un başına getirilen Hodgson, Premier Lig'de 20 maçta toplanabilen 25 puanla ligde 12. sırada, düşme potasının da 4 puan üzerinde bulunan Liverpool takımının kötü gidişatındaki en büyük sorumlu olarak görüldü ve takımdan gönderildi. Bir sezonluk başarısız Liverpool macerasının ardından 2011 yılında Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion takımının başına geçmiştir.

ROY HODGSON HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1965-1966Crystal Palace

1966-1969Tonbridge Angels

1969-1971Ebbsfleet United

1971-1972 Maidstone United

1972-1973Ashford United FC

1973-1974Berea Park

1974-1976 Carshalton Athletic

ROY HODGSON HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

1971-1972 Maidstone United (Yardımcı Antrenör)

1976 Carshalton Athletic

1976-1980 Halmstads

1980-1982 Bristol City

1982 Oddevold

1983-1985 Örebro

1985-1990 Malmö

1990-1992 Neuchâtel Xamax

1992-1995 İsviçre

1995-1997 Internazionale

1997-1998 Blackburn Rovers

1999 Internazionale

1999-2000 Grasshopper

2000-2001 Kopenhag

2001 Udinese

2002-2004 Birleşik Arap Emirlikleri

2004-2005 Viking

2006-2007 Finlandiya

2007-2010 Fulham

2010-2011 Liverpool

2011-2012 West Bromwich Albion

2012-2016 İngiltere

2017-2021 Crystal Palace

2022 Watford

ROY HODGSON ÖDÜLLERİ

Halmstad

Allsvenskan (2): 1976, 1979

Malmö FF

İsveç futbol şampiyonları (2): 1986, 1988

Allsvenskan (5): 1985, 1986, 1987, 1988, 1989

Svenska Cupen (2): 1985-86, 1988-89

Inter Milan

UEFA Kupası Finalist (1): 1997

Kopenhag

Superliga (1): 2000-01

Danimarka Süper Kupası (1): 2001

Fulham

UEFA Avrupa Ligi Finalist (1): 2010