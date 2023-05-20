Yayınlanma: 20.05.2023 - 16:12

Güncelleme: 20.05.2023 - 16:12

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan futbol maçında Samet Akaydın'ın gol sevincini secdeye giderek yaşayan Trezeguet'in üzerine tükürdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Samet Akaydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Samet Akaydın hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

SAMET AKAYDIN KİMDİR?

Samet Akaydın, 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymektedir. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra sırasıyla; Sancaktepe, Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021’in başında Adana Demirspor kulübüne transfer oldu.

2022-2023 sezonunun kış transfer sezonunda ise, 3.7 milyon Euro'luk bedelle Fenerbahçe kulübüne transfer oldu. Bu transfer rakamı ile birlikte, Samet Akaydın Adana Demirspor kulübünün transfer rekoru oldu.

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, transferini şu sözlerle değerlendirdi:

"İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim. Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım."

Fenerbahçe formasını giymenin her oyuncunun hayalini süslediğini de sözlerine ekleyen Samet Akaydın, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur."

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2013-2014 Arsinspor

2014-2018 Sancaktepe

2018-2019 Şanlıurfaspor

2019-2021 Keçiörengücü

2021-2023 Adana Demirspor

2023- Fenerbahçe