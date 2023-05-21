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Roma Açık'ta zafer Elena Rybakina'nın!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde, 7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, rakibi 30 numaralı seribaşı Anhelina Kalinina'nın 2. sette sakatlanarak oyuna devam edememesi üzerine şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:20
Roma Açık'ta zafer Elena Rybakina'nın!
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Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinin çekişmeli geçen ilk setini Rybakina, 6-4 aldı.

Mücadelenin ikinci setinde, Rybakina 1-0 öndeyken Ukraynalı Kalinina sakatlanarak maça devam edemeyeceğini belirtti ve müsabakadan çekildi.

Anhelina Kalinina (solda) ile Elena Rybakina (sağda)

KARİYERİNDE BİR İLK

Böylece Rybakina, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta mutlu sona ulaştı.

Rybakina, Roma'da kazandığı bu şampiyonlukla kadınlar dünya sıralamasında 4. sıraya çıkacak. Aynı şekilde Ukraynalı raket Kalinina da Roma'da final oynaması sebebiyle 30'uncu sıradan 25. sıraya yükselecek.

Roma Açık Tenis Turnuvası, 22 Mayıs Pazar günü oynanacak tek erkekler ve çiftler finalleriyle sona erecek.


Anhelina Kalinina elena rybakina Roma Açık Tenis Turnuvası

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