Roma, Avrupa Ligi'nde USG'ye takıldı
Roma, Union Saint-Gilloise deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Royale Union Saint-Gilloise ile AS Roma karşı karşıya geldi. Kral Baudoin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Roma'yı öne geçiren golü 62. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. USG'nin beraberlik golünü 77. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti.
Bu sonucun ardından Roma, 5 puana,; henüz galibiyetle tanışamayan USG ise 2 puana yükseldi.
Roma, bir sonraki maçından Tottenham'a konuk olacak. USG ise Twente deplasmanına gidecek.
Etiketler: #roma #Union Saint-Gilloise #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş maçı öncesi dağıldı!
- Chelsea, 8 golle şov yaptı
- MANU, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı
- Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı!
- Athletic Bilbao 2 dakikada 3 puanı kaptı
- Ange Postecoglou: Bizim için hayal kırıklığı oldu
- İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt
- Roma, Avrupa Ligi'nde USG'ye takıldı
- Karabağ'dan Norveç'te tarihi zafer
- Okan Buruk'tan Mourinho'ya gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanıklar tek tek ifade verdi
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Belediyelerden hastane adımı
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Konserve ton balığında cıva tespit edildi
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- AKP’li vekil ateş püskürdü!