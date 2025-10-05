Roma'dan üst üste 3. galibiyet!

Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Roma, 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matias Soule ve 30. dakikada Bryan Cristante kaydetti. Fiorentina'nın tek golü 14. dakikada Moise Kean'den geldi.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fiorentina ise 3 puanla tanışamadı ve 3 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Inter'i konuk edecek. Fiorentina, Milan'a konuk olacak.