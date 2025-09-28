Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeki Çelik'in asisti ile Roma Serie A'da 5'te 4 yaptı!

28.09.2025 19:19:00
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Artem Dovbyk ve 79. dakikada Matias Soule attı.

 

ZEKİ ÇELİK ASİST YAPTI

Roma'da Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi ve takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

 

 

Ev sahibi ekip Roma, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.

 

Bu sonucun ardından Roma, 12 puana yükseldi. Hellas Verona, 3 puanda kaldı.

 

Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.

