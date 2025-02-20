Roma, Dybala ile Porto'yu eledi

Roma, Paulo Dybala'nın iki gol attığı maçta Porto'yu eledi ve adını son 16'ya yazdırdı.

Roma, Dybala ile Porto'yu eledi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 22:51

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu playoff rövanş maçında Roma ile Porto karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-2'lik skorla kazandı.

Porto, 27. dakikada Samu'nun golüyle öne geçti.

Roma, Paulo Dybala'nın 35 ve 39. dakikadaki golleriyle öne geçti. Niccolo Pisilli, 84. dakikada farkı artırdı.

Porto'nun 2. ve skoru belirleyen golü 90+6. dakikada Rensch kendi kalesine attı.

Porto'da Stephen Eustaqio, 51. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

1-1'lik ilk maçın ardından bu maçı 3-2 kazanan Roma, adını son 16 turuna yazdırdı.

Roma, son 16 turunda Athletic Bilbao veya Lazio ile eşleşecek.


Etiketler: #roma #porto #Paulo Dybala #uefa avrupa ligi
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