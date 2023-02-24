Roma evinde kazanarak son 16'ya adını yazdırdı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Roma, sahasında Salzburg'u 2-0 yenerek tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Roma, sahasında Salzburg'u konuk etti.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 2-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
Maçın 33. dakikasında Belotti ile öne geçen Roma, 40'da Dybala ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru tutmayı başaran İtalyan ekibi, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem!
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Prof. Dr. Naci Görür: Haykırarak söylüyorum
- AKP'li Çelik'ten Erdoğan'a mektup
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor