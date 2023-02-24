Roma evinde kazanarak son 16'ya adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Roma, sahasında Salzburg'u 2-0 yenerek tur atladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 02:26
Roma evinde kazanarak son 16'ya adını yazdırdı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Roma, sahasında Salzburg'u konuk etti.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 2-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Maçın 33. dakikasında Belotti ile öne geçen Roma, 40'da Dybala ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru tutmayı başaran İtalyan ekibi, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.


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