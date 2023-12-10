Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ROMA - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta Sassuolo deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Fiorentina ise kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 3-0 mağlup etmişti.
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