Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, kendi sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Roma derbisi TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 12:11
Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 13. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, kendi sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

ROMA - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi mücadelesi TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligin 12. haftasında Hellas Verona deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Lazio ise kendi evinde ağırladığı Salernitana'ya 3-1 mağlup olmuştu.


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