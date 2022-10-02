Serie A'da Lazio, Spezia'yı 4 golle geçti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Lazio, kendi sahasında ağırladığı Spezia'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 16:23
Serie A'da Lazio, Spezia'yı 4 golle geçti!
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Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Spezia karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio, 4-0'lık skorla kazandı.

Lazio'da Immobile 3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mattia Zaccagni, 12. dakikada gol perdesini açtı. Alessio Romagnoli, 24. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

MILINKOVIC-SAVIC İKİ GOL KAYDETTİ

Sergej Milinkovic-Savic, 62. dakikada farkı artırdı. 90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Milinkovic-Savic skoru belirledi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Lazio, puanını 17'ye yükseltti. Spezia ise 8 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak. Spezia ise Monza deplasmanına gidecek.


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