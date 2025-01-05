Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 19. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2025 Pazar, 12:59
Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ROMA - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ROMA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

lazio roma İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler