Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 19. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ROMA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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