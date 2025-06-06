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Roma'nın yeni hocası resmen belli oldu!

Roma'nın yeni hocası resmen belli oldu!

6.06.2025 18:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Roma'nın yeni hocası resmen belli oldu!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevine Atalanta'dan ayrılan Gian Piero Gasperini'nin getirildiğini duyurdu.

Claudio Ranieri dönemi sonrasında teknik direktör arayışına başlayan İtalyan devi Roma, Gian Piero Gasperini'yi resmen açıkladı.

Başkent ekibi, Gasperini ile 2028 yılına kadar devam edecek sözleşmeyi imzaladı.

Roma'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gasperini'nin kariyeri, yaratıcı taktikleri, sıkı çalışmaya olan bağlılığı ve oyuncu gelişimindeki üstün başarısıyla tanımlanıyor. Hem kulüp sahipleri hem de Claudio Ranieri, bu görev için doğru ismin Gasperini olduğuna inanıyor.

Kulübe hoş geldin Mister!"

Gian Piero Gasperini, 9 yıl görev aldığı Atalanta'da, kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini yaşatmıştı.

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