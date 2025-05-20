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Jürgen Klopp'un menajerinden Roma iddialarına yanıt!

Jürgen Klopp'un menajerinden Roma iddialarına yanıt!

20.05.2025 12:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jürgen Klopp'un menajerinden Roma iddialarına yanıt!

Teknik direktör Jürgen Klopp'un menajeri, Alman hocanın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teklifini kabul ettiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Teknik direktör arayışlarına başlayan Roma için Jürgen Klopp iddiası ortaya atılsa da kısa süre içerisinde menajeri tarafından yalanlama geldi.

ROMA İDDİALARINA YANIT

İtalyan gazetesi La Stampa'nın manşetten duyurduğu haberde,  Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü Klopp'un, Roma'nın sunduğu teklifi 18 Mayıs Pazar günü saat 22.57'de Roma ile Milan arasında oynanan maçın bitiş düdüğünden hemen sonra kabul ettiği iddia edilmişti.

Klopp'un menajeri Mark Kosicke, "Klopp'un Roma teknik direktörü olacağı haberleri gerçek dışıdır" açıklamasıyla bu haberi yalanladı.

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