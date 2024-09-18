Roma'da Ivan Juric dönemi!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 20:18

Güncelleme: 18.09.2024 - 20:18

Roma, Serie A'da alınan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından Daniele De Rossi'nin görevden alındığını açıklamıştı.

Ligde 3 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, De Rossi'nin görevden alınmasının ardından takımın başına Ivan Juric'in getirildiğini açıkladı.

İtalyan temsilcisi Juric ile Haziran 2025'e kadar 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca ikinci bir sezon için kontratta opsiyon bulunduğu kaydedildi.

49 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı son olarak Torino'da 3 yıl boyunca görev yapmıştı.