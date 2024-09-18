Roma'da Ivan Juric dönemi!
Roma, ligde alınan kötü sonuçların ardından görevden alınan Daniele De Rossi'nin yerine Ivan Juric'in getirildiğini açıkladı.
Roma, Serie A'da alınan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından Daniele De Rossi'nin görevden alındığını açıklamıştı.
Ligde 3 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, De Rossi'nin görevden alınmasının ardından takımın başına Ivan Juric'in getirildiğini açıkladı.
İtalyan temsilcisi Juric ile Haziran 2025'e kadar 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca ikinci bir sezon için kontratta opsiyon bulunduğu kaydedildi.
49 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı son olarak Torino'da 3 yıl boyunca görev yapmıştı.
Etiketler: #Ivan Juric #roma #Daniele De Rossi #transfer
Spor Haberleri
- Yıldız futbolcudan Arsenal'e kötü haber!
- Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!
- Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye veda etti
- Roma'da Ivan Juric dönemi!
- Rabiot'tan Marsilya itirafı!
- Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!
- Galatasaray, uzatmada kaybetti!
- Galatasaray'dan Atilla Karaoğlan tepkisi!
- Karşıyaka'dan taraftarlarına özel çağrı
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Uzmandan flaş uyarı: 'Cebimizdeki telefon da...'
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama