Roma'da karar: İtalyan bek ile yollar ayrılıyor!
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma forması giyen İtalyan oyuncu Leonardo Spinazzola'nın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir performans sergileyemeyen Roma yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Leonardo Spinazzola'dan olay bir karar geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Leonardo Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.
AYRILIK KARARI ALDI
Haberde Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı söylendi.
Önceki sezon Roma formasıyla 36 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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