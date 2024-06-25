Roma'da karar: İtalyan bek ile yollar ayrılıyor!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 00:00

Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir performans sergileyemeyen Roma yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Leonardo Spinazzola'dan olay bir karar geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Leonardo Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.

AYRILIK KARARI ALDI

Haberde Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı söylendi.

Önceki sezon Roma formasıyla 36 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.