Roma'da karar: İtalyan bek ile yollar ayrılıyor!

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma forması giyen İtalyan oyuncu Leonardo Spinazzola'nın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00
Roma'da karar: İtalyan bek ile yollar ayrılıyor!
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir performans sergileyemeyen Roma yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Leonardo Spinazzola'dan olay bir karar geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Leonardo Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.

AYRILIK KARARI ALDI

Haberde Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı söylendi.

Önceki sezon Roma formasıyla 36 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.


Leonardo Spinazzola haberleri roma haberleri transfer haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

İngiliz efsaneden Manchester United'a Arda Güler çağrısı: 'Hemen onunla sözleşme imzalamalı'

İngiliz efsaneden Manchester United'a Arda Güler çağrısı: 'Hemen onunla sözleşme imzalamalı'
Antrenmandaki görüntüler gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması!

Antrenmandaki görüntüler gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri: 'Takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz'

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri: 'Takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler