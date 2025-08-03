Romulo transferinde sona doğru: Göztepe'den Türk futbol tarihine geçecek satış!

Süper Lig'de önceki sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçuyor.

Göztepe'de futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic yönetimi, 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için en ciddi teklifi veren Bundesliga ekibi Leipzig'le imza aşamasında.

İngiltere'den Newcastle United ve Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Benjamin Sesko için Newcastle'ın teklifini 75+5 Milyon Euro seviyesine çıkarırken Leipzig, bu transfer gerçekleşir gerçekleşmez Romulo'ya imza attırmak istiyor.

EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞLARDAN BİRİ OLACAK

Göztepe'de Sport Republic, hafta içinde resmileşmesi beklenen Romulo transferinden 20 milyon Euro üzerinde rekor bonservis bedeli almaya hazırlanıyor. Romulo'un transferinin Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli satışlarından biri olması bekleniyor.

Göztepe, Romulo için Premier Lig ekibi Fulham'ın 16 milyon Euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti. Sarı-kırmızılılara 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den kiralanan Romulo ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Göztepe, Romulo için Premier Lig ekibi Fulham'ın 16 milyon Euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti. Sarı-kırmızılılara 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den kiralanan Romulo ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Romulo takımla sezon başı kampına katılmasına rağmen transfer gündemi nedeniyle hazırlık maçlarında forma giymedi.