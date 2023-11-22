Ronald Koeman'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri

Yayınlanma: 22.11.2023 - 20:29

Güncelleme: 22.11.2023 - 20:29

Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Ronald Koeman, Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyete rağmen oldukça sinirliydi.

Maçın Türk hakemi Arda Kardeşler hakkında eleştirilerde bulunan Koeman, "Cebelitarık oyuncuları bütün maç sert fauller yaptı ama hiçbiri ceza almadı. Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı." ifadelerini kullandı.

Maçın dördüncü hakemi Ümit Öztürk'ü de eleştiren Koeman, "Dördüncü hakeme durumu anlattığımızda ise güldü. Bu tarz şeylerin futbolda yeri yok." sözlerini sarf etti.