Ronaldinho'dan Brezilya Milli Takımı'na sert eleştiri!
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, mevcut Brezilya Milli Takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu Ronaldinho, mevcut Brezilya Milli Takımı'nı değerlendirdi.
Ronaldinho, mevcut takımı eleştiri yağmuruna tutarak Copa America'da oynayacakları hiçbir maçı izlemeyeceğini açıkladı.
''SAYGIN LİDERLERİ YOK!''
Bir televizyona konuşan yıldız isim, "Benim için bu kadar arkadaşlar. Copa America'da hiçbir Brezilya maçını izlemeyeceğim ve hiçbir zaferi kutlamayacağım. Bu Brezilya Milli Takımı, belki de son yılların en kötü takımlarından biri; saygın bir lideri yok, çoğunlukla ortalama oyuncuları var. Futbolu çocukluğumdan beri takip ediyorum ve bu kadar kötü bir durumla karşılaşmamıştım.'' dedi.
Oyuncuları eleştiren Ronaldinho, ''Forma sevgisinden yoksun, kararlılıktan yoksun ve en önemlisi futboldan yoksun bir milli takım. Tekrar ediyorum: performansınız şimdiye kadar gördüğüm en kötü şeylerden biri oldu. Bir utanç." ifadelerini kullandı.
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