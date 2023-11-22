Ronaldinho'ya büyük şok! 2 mülküne el konuluyor...
Brezilya futbolu ve Barcelona'nın efsane isimlerinden Ronaldinho'nun borçları nedeniyle 2 mülküne el konulacağı iddia edildi.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, ekonomik olarak iflas etti.
The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldinho'nun büyük bir mali sıkıntı yaşadığı ve ülkesinde milyonlarca dolar borcu olduğu ifade edildi.
Brezilya'da vergi dairesinin, Ronaldinho'nun banka hesaplarından borcunu tahsis etmeye çalıştıkları ancak hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.
Bu gelişmenin ardından yetkililerin, Ronaldinho'nun iki mülküne el koymaya karar verdikleri kaydedildi.
Ronaldinho, 2020 yılında Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle ağabeyiyle birlikte tutuklanmış ve ardından bir süre hapiste kalmıştı.
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