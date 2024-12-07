Ronaldo: "Ballon d'Or Vinicius'un hakkıydı"

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini söyledi.

Ronaldo:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 18:13

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini belirtti.

Ronaldo yaptığı açıklamada, "Vinicius'un bu ödülü kazanması gerekiyordu. Bu kararla Vinicius, dünyanın en iyi oyuncusu olarak taçlandırma fırsatını kaçırdı." dedi.

Vinicius'un Rodri'den daha iyi oynadığını söyleyen Efsane isim, "Bunun Rodri ile bir alakası yok. Açık konuşmak gerekirse Vinicius, geçen sezon daha başarılıydı." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ronaldo Nazario #Rodri #vinicius junior #ballon d'Or
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