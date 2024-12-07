Ronaldo: "Ballon d'Or Vinicius'un hakkıydı"
Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini söyledi.
Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'a verilmesi gerektiğini belirtti.
Ronaldo yaptığı açıklamada, "Vinicius'un bu ödülü kazanması gerekiyordu. Bu kararla Vinicius, dünyanın en iyi oyuncusu olarak taçlandırma fırsatını kaçırdı." dedi.
Vinicius'un Rodri'den daha iyi oynadığını söyleyen Efsane isim, "Bunun Rodri ile bir alakası yok. Açık konuşmak gerekirse Vinicius, geçen sezon daha başarılıydı." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ronaldo Nazario #Rodri #vinicius junior #ballon d'Or
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...