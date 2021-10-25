Ronaldo çıldırdı, hakem sessiz kaldı!
Unitedlı Ronaldo'ya kırmızı kart çıkmaması eleştiri konusu oldu.
Liverpool yenilgisi Mancheter Unitedlı oyuncuları gerdi. Unitedlı oyuncular maçta 1 kırmızı 6 da sarı kart gördüler.
Karşılaşmada ilk yarının duraklama dakikaları oynanırken saha bir anda karışmıştı. Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 45+1'de Curtis Jones'ın sırtına bastı.Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Portekizli yıldızın hareketi sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı.Liverpool cephesi kırmızı kart beklerken hakem Anthony Taylor Ronaldo'yu sarı kartla cezalandırdı.
Manchester United - Liverpool rekabetinde unutulmazlar arasına giren 90 dakikada Ole Gunnar Solskjaer'ın öğrencilerine 6 sarı kart çıktı.
Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Fred, Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo sarı kart gören isimler arasında yer alırken, Paul Pogba 60. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
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