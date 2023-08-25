Ronaldo hat-trick yaptı Al Nassr ilk galibiyetini aldı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3.haftasında deplasmanda Al-Fateh'e konuk olan Al-Nassr karşılaşmayı 5-0 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:20
Ronaldo hat-trick yaptı Al Nassr ilk galibiyetini aldı!
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Suudi Arabistan Ligi'nin 3.haftasında Al-Nassr deplasmanda Al-Fateh'i 5-0 mağlup etti.

Bu skorla Al-Nassr ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 27', 81'de Sadio Mane, 38', 55' ve 90+6'da  ise Cristiano Ronaldo kaydetti.

Ronaldo Mane'nin attığı ilk golde de pası veren isim oldu

Al Nassr 3 puanla 12.sıraya yerleşikrken, Al-Fateh 4 puanla 9.sırada yer aldı.


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