Ronaldo yeni teknik direktör adayını açıkladı!

11 Aralık 2022 Pazar, 18:53

Brezilya'nın futbol efsanesi Ronaldo Nazario, Tite sonrası milli takım teknik direktör adayları için açıklama yaptı.

Pep Guardiola'ya bir ilginin olduğunu ancak bunun imkansız olduğunu belirten Ronaldo, "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı. Ekibiyle görüşüldü. Pep ise Manchester City ile sözleşme yenilemeyi tercih etti." dedi.

Basında ismi geçen Jorge Jesus, Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni, Abel Ferreira gibi isimler ilgili gelen soruya Ronaldo, "Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak, benim adayım Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör." cevabını verdi.

Ronaldo, "Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.